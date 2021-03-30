В Германии привели подробности изучения вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e29aca8c-f30f-11ea-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина «Спутник V» проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА). Об этом заявили лидеры России, ФРГ и Франции в ходе видеоконференции, сообщает пресс-служба кабинета министров Германии.

Видеоконференцию во вторник, 30 марта, провели Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. В числе прочего обсуждался вопрос объединения усилий в борьбе с коронавирусом и перспективы регистрации в Евросоюзе российского препарата «Спутник V», его поставки в Европу и совместное производство в странах ЕС.

Канцлер ФРГ, французский президент и российский президент обсудили ситуацию с пандемией и возможности для сотрудничества в сфере вакцин в зависимости от оценки «Спутника V» европейским лекарственным агентством. Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

Также в ходе конференции лидеры трёх стран обсудили международную ситуацию, вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом писал NEWS.ru.