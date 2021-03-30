В Германии привели подробности изучения вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА). Об этом заявили лидеры России, ФРГ и Франции в ходе видеоконференции,
Видеоконференцию во вторник, 30 марта, провели Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. В числе прочего обсуждался вопрос объединения усилий в борьбе с коронавирусом и перспективы регистрации в Евросоюзе российского препарата «Спутник V», его поставки в Европу и совместное производство в странах ЕС.
Канцлер ФРГ, французский президент и российский президент обсудили ситуацию с пандемией и возможности для сотрудничества в сфере вакцин в зависимости от оценки «Спутника V» европейским лекарственным агентством. Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
Также в ходе конференции лидеры трёх стран обсудили международную ситуацию, вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом писал NEWS.ru.