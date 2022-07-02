В Германии подсчитали, во сколько обойдется отказ от российского газа Немецкий экономист Эрхардт: замена импорта российского газа обойдется ФРГ в триллион евро

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Немецкий эксперт по фондовому рынку Йенс Эрхардт заявил, что ФРГ постепенно приближается к рецессии. При этом отказ от российского газа обойдется Берлину в один триллион евро, отметил он в беседе с Handelsblatt.

Эрхардт назвал настоящее время для Германии трудным на фоне последствий санкций в отношении России и риска сокращения поставок газа.

Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии, — уверен экономист.

Он указал на то, что антироссийские санкции наносят колоссальный вред и Германии, и Европе в целом.

Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в один триллион евро, — подчеркнул Эрхардт.

Он считает, что немецкая промышленность станет менее конкурентоспособной, а экономике страны не хватает инновационности.

Ранее стало известно, что президент Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил: предстоящая остановка газопровода «Северный поток — 1» для планового ремонта может продлиться дольше, чем обычно, по политическим причинам. Он не исключил полного прекращения поставок российского газа и призвал население к экономии энергии.