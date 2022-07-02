В Германии обеспокоились полным прекращением поставок газа из России Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допустил полное прекращение поставок газа из РФ

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода

Предстоящая остановка газопровода «Северный поток — 1» для планового ремонта может продлиться дольше, чем обычно, по политическим причинам, заявил президент Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер. Он не исключил полного прекращения поставок российского газа и призвал население к экономии энергии, передает Allgemeine Zeitung.

В Германии с большой тревогой относятся к предстоящим работам по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток — 1». Федеральное сетевое агентство снова призывает к энергосбережению, — сказал Мюллер.

Он призвал всех владельцев домов и квартир быстро проверить и отрегулировать свои газовые котлы и радиаторы. По его словам, во время технического обслуживания «Северного потока — 1» потребление в стране голубого топлива может снизиться на 10–15 процентов. Также он порекомендовал гражданам заранее подумать, в каких комнатах зимой можно снизить температуру в батареях.

Ранее сообщалось, что в середине июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ. Известно, что график и план техобслуживания были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа.