В середине июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, сообщается на сайте оператора газопровода. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа.
С 11 по 21 июля 2022 г. компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, — говорится в сообщении.