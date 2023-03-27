В Германии из-за забастовки остановился общественный транспорт В Германии началась самая крупная с 1992 года забастовка общественного транспорта

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Члены профсоюза железнодорожников и транспортников EVG принимают участие в митинге перед главным железнодорожным вокзалом в Дуйсбурге, Германия

В Германии началась самая крупная с 1992 года забастовка, передает телеканал N-tv. Во многих частях страны перестали ходить поезда, в 7 федеральных землях из 16 не ходит общественный транспорт, из крупных аэропортов работает только берлинский. На нескольких автобанах ожидаются крупные дорожные заторы из-за перекрытия туннелей.

Причиной массовой забастовки стали зарплатные и тарифные конфликты. Профсоюз Verdi потребовал для 2,5 млн государственных служащих повышения зарплат на 10,5%. Другое объединение EVG призвало увеличить оклады для работников десятков автобусных парков и железнодорожных перевозчиков.

Во Франции забастовки и протесты из-за пенсионной реформы не утихают с января текущего года. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн. В связи с протестами Елисейский дворец сообщил о переносе визита во Францию короля Великобритании Карла III.

Директор французско-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбье полагает, что нынешние протесты в связи с пенсионной реформой непредсказуемы, они не развиваются по классической схеме. Он считает, что если на следующей неделе протесты не стихнут, то есть вероятность отставки парламента.