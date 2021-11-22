В ФРГ назвали неприемлемой идею Лукашенко о гумкоридоре для мигрантов

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об открытии гуманитарного коридора в Германию для двух тысяч мигрантов с белорусско-польской границы неприемлемо. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Его слова приводит РИА Новости.

Представление о том, что может открыться гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. мигрантов... это неприемлемое решение для Германии или ЕС, — сказал он.

В кабмине ФРГ также отказались комментировать переговоры белорусского лидера с исполняющей обязанности канцлера Ангелой Меркель. Там пояснили, что не могут сообщить какие-либо дополнительные детали диалога по причине конфиденциальности.

Меркель и Лукашенко обсуждали ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе 18 ноября. Лукашенко предложил создать коридор для беженцев, находящихся в приграничном лагере. Меркель принять мигрантов отказалась. Она пояснила, что проблема является общеевропейской, и Германия не может решать её в одиночку. Однако они пришли к «определённому пониманию» относительно дальнейших действий. В частности, условились, что будут определены должностные лица от Белоруссии и ЕС, которые займутся разрешением миграционного кризиса.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС обострилась 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.