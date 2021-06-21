В Евросоюзе призвали к суду над Лукашенко

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что рассчитывает на международный суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению чиновника, Лукашенко должен ответить перед международным судом за те страдания, которые он нанёс белорусскому народу. Глава МИД Люксембурга выразил надежду, что новые санкции Евросоюза против Минска будут болезненными.

Мы чётко показываем, что сталинизму и государственному терроризму нет места в 21 веке, — подчеркнул Ассельборн.

Ранее стало известно, что Евросоюз завершил согласование санкций против Белоруссии. Ограничительные меры затронут нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство и табачную продукцию, уточнили в агентстве. Также санкции коснутся 86 физических и юридических лиц.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились в 2020 году после президентских выборов в стране. Согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификации и победе своего кандидата Светланы Тихановской. В стране прошли громкие выступления несогласных с официальными результатами. Они сопровождались беспорядками и стычками с силовиками.

Новая волна недовольства со стороны Запада действиями белорусских властей началась после того, как в минском аэропорту был посажен самолёт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки были задержаны летевшие этим бортом основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Гражданка РФ была арестована.