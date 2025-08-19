Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 09:40

В Европе спустя 30 лет обнародовали документ со словами Путина об Украине

В ФРГ спустя 30 лет обнародовали документ с заявлением Путина об Украине

В Германии спустя три десятилетия опубликовали архивный документ с заявлением российского президента Владимира Путина о том, что Украина и Крым никогда не были для РФ чужими, передает Der Spiegel. По словам автором статьи, глава российского государства также критиковал коллективный Запад за интерпретацию защиты интересов Москвы на мировой арене.

Эти районы никогда не были для России чужими, — сказано в материале.

До этого президента США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Глава Белого дома добавил, что Зеленскому также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.

Ранее в Сети появились цифровые копии рассекреченных документов из архивов Федеральной службы безопасности по Омской области о планах Японии применить бактериологическое оружие против советских, китайских и американских войск. Ведомство опубликовало их к 80-летию завершения разгрома Квантунской армии Японии во время Маньчжурской стратегической наступательной операции с 9 по 19 августа 1945 года.

Владимир Путин
Украина
Германия
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей
Двое мужчин ценой свой жизни бросились на террористов в «Крокусе»
В Европе спустя 30 лет обнародовали документ со словами Путина об Украине
Два пенсионера из Камчатки могут пойти под суд из-за иностранного ВНЖ
«Это безумно»: тайное послание Трампа Макрону попало на видео
Суханкина раскрыла секрет популярности Кадышевой
Зеленский рассказал, в какой момент переговоров Трамп созвонился с Путиным
Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
Киев требует выплат от России
Отдельным категориям россиян повысят оклады осенью
ФСБ обнародовала документы о подготовке Японией биооружия против СССР
Средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей
«Необратимый путь»: Рютте высказался о членстве Украины в НАТО
Участок трассы «Колыма» закрыли в Магаданской области
Стал известен победитель турнира категории WTA 1000 в Цинциннати
В Таиланде погиб участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов»
ВСУ перебросили подразделения «Айдара» под Сумы
Раскрыто, как террористы из «Крокуса» получили оплату за преступление
Огурцы с кетчупом чили — сладко, остро и очень вкусно
Бывшие тесть и теща Баскова задолжали более 17 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.