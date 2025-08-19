В Европе спустя 30 лет обнародовали документ со словами Путина об Украине

В Германии спустя три десятилетия опубликовали архивный документ с заявлением российского президента Владимира Путина о том, что Украина и Крым никогда не были для РФ чужими, передает Der Spiegel. По словам автором статьи, глава российского государства также критиковал коллективный Запад за интерпретацию защиты интересов Москвы на мировой арене.

Эти районы никогда не были для России чужими, — сказано в материале.

До этого президента США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Глава Белого дома добавил, что Зеленскому также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.

