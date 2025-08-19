Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма

Уровень патриотизма среди школьников и студентов России в настоящее время находится на рекордно высоком уровне, передают «Известия» со ссылкой на ВЦИОМ. В частности, доля патриотов среди молодежи 18–24 лет составляет 99%. Соответствующий показатель на 16% выше, чем в 2016 году. По словам аналитиков, это выбор не является навязанным.

В материале сказано, что 97% школьников гордятся своей страной, причем каждый второй отмечает, что эта гордость усилилась за последний год. При этом 91% несовершеннолетних россиян (12–18 лет) планируют жить, учиться и работать на Родине, а 88% положительно воспринимают церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

До этого российская певица Юта выступила с инициативой включить песню Олега Газманова «Офицеры» в школьную программу по музыке. Исполнительница назвала композицию народного артиста России настоящим шедевром.

Ранее Министерство просвещения России утвердило официальные рекомендации по срокам школьных каникул для образовательных учреждений, работающих по четвертной системе. Учащимся необходимо соблюдать график отдыха, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.