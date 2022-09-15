В Европе назвали переставшую считаться полноправной демократией страну Европейский парламент перестал считать Венгрию полноправной демократией

Фото: Город Будапешт. Венгрия

Европейский парламент перестал считать Венгрию полноправной демократией, следует из пресс-релиза организации. Решение было принято на основе претензий Европарламента к Венгрии по нескольким пунктам, среди которых «становление Венгрии электоральной автократией» и отсутствие приверженности страны к ценностям стран Евросоюза.

Парламент осуждает намеренные и систематические попытки правительства Венгрии подрывания европейских ценностей, — говорится в заявлении.

В Европарламенте отметили, что отсутствие решительных действий со стороны Евросоюза привело к установлению в Венгрии «гибридного режима выборочной автократии», — конституционной системе, где проходят выборы, но где «нет уважения к демократическим нормам и стандартам». Неуважение

Также европейских депутатов не устраивает ситуация «с фундаментальными правами человека», которая, по их словам, заметно ухудшилась в стране, начиная с 2018 года. В частности, Европарламент обеспокоен работой конституциональных и электоральных систем в Венгрии, а также с отсутствием ряда человеческих прав, которые в том числе включают в себя свободу прессы, выбора религии, отсутствие дискриминации по признаку расы, пола и сексуальной ориентации и многие другие.

Решение было принято в четверг, где 433 проголосовали «за», 123 против, а 28 воздержались.

Ранее представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что Санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России стали оружием, которое выстрелило в обратную сторону. В этой связи Европа стала беднее, а РФ богаче.