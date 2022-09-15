«Выстрелили себе в ногу»: в Венгрии оценили санкции Европы против России Правительство Венгрии: Европа санкциями против России выстрелила себе в ногу

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Санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России стали оружием, которое выстрелило в обратную сторону. В этой связи Европа стала беднее, а РФ богаче. Такое мнение высказала представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи. ее слова приводит РИА Новости.

Вследствие санкций Европа стала беднее, а Россия — богаче. Это оружие выстрелило в обратную сторону, Европа санкциями выстрелила себе в ногу, — заявила Сенткирайи.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в отношении России ведены 11 тысяч санкций, но они не имели успеха и лишь вызвали дефицит и инфляцию в Европе, что может в результате поставить ЕС на колени. Политик подчеркнул, что Евросоюзе необходимо изменить санкционную политику.

В свою очередь госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер допустил, что Евросоюз осенью может пересмотреть свою санкционную политику. По мнению дипломата, с наступлением холодов «реальность стучится в каждую дверь» в Западной Европе.