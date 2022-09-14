В Европе допустили пересмотр антироссийских санкций с наступлением холодов МИД Венгрии: ЕС с наступлением холодов может пересмотреть санкционную политику по России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер допустил, что Евросоюз осенью может пересмотреть свою санкционную политику. Прогноз дипломата прозвучал в эфире телеканала М1. По мнению Менцера, с наступлением холодов «реальность стучится в каждую дверь» в Западной Европе.

Санкционную политику стоит пересмотреть, потому что если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать. Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок, — сказал венгерский дипломат.

Он также отметил, что, вероятно, все больше людей «увидят реальность» на фоне уходящего лета и снижения температуры воздуха за окном. Дипломат подчеркнул, что можно рассуждать о поставках газа, когда на улице плюс тридцать градусов, но когда наступают холода и требуется отопления, «реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе».

При этом в Венгрии, по словам Менцера, газ будет, поскольку хранилища в настоящее время заполнены на 38% относительно потребления. Запасов хватит на 81 зимний день, отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума. Еврокомиссия намерена понять, как можно ограничить объемы поставок российского газа, одновременно сделав исключение для стран, которые все еще сильно зависят от импорта голубого топлива из РФ.