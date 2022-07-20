В Европе начали собирать с граждан «путинский налог»

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В Европе стали взымать дополнительную плату за товары и услуги, назвав её «путинским налогом», передает Telegram-канал URA.ru. Так, в Италии, чтобы сходить в туалет, нужно отдать дополнительные €0,5. Финские магазины стали добавлять €0,3 к стоимости каши, а в Швейцарии появился дополнительная налог по коммунальным платежам.

Президент США Джо Байден 10 июня заявил о том, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Это высказывание он сделал после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Она ускорилась до максимума с декабря 1981 года. Власти страны объясняют такой рост прежде всего последствиями конфликта на Украине. При этом они признают, что вводимые против РФ санкции также отражаются и на экономике США.