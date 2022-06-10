«Налог Путина»: Байден объяснил, почему в США выросли цены на еду и бензин Байден: американцы платят «налог Путина» на еду и бензин

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Такое заявление сделал президент США Джо Байден после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Она ускорилась до максимума с декабря 1981 года. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин, — заявил Байден во время выступления с речью в Лос-Анджелесе.

По итогам мая инфляция в США ускорилась до максимума с декабря 1981 года и составила 8,6%. Власти страны объясняют такой рост прежде всего посоедствиями конфликта на Украине. При этом они признают, что вводимые против РФ санкции также отражаются и на экономике США.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на данный момент инфляцию в России нельзя назвать «устойчиво низкой». По ее словам, «проинфляционные риски» по-прежнему представляют угрозу для российской экономики. Она также отметила, что замедление темпов роста цен, которое наблюдается в течение последних недель, можно объяснить искусственной корректировкой ценовых показателей.