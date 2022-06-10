Набиуллина призвала не обманываться в отношении инфляции Набиуллина: инфляцию в России нельзя назвать низкой

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Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на данный момент инфляцию в России нельзя назвать «устойчиво низкой». По ее словам, «проинфляционные риски» по-прежнему представляют угрозу для российской экономики. В ходе пресс-конференции она также отметила, что замедление темпов роста цен, которое наблюдается в течение последних недель, можно объяснить искусственной корректировкой ценовых показателей.

Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны, — заявила Набиуллина.

Ранее в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02%. Таким образом, в годовом выражении инфляция в стране замедляется четвертую неделю подряд.

Президент России Владимир Путин 7 июня на совещании по вопросам экономики заявил, что рост цен в России остановился и сейчас инфляция находится на нулевых отметках. Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период. При этом помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам года не будет выше 15%.