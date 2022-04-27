Кудрин: инфляция в 2022 году составит более 20%

Алексей Кудрин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%, заявил на заседании Совета законодателей РФ председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период.

По предварительным оценкам, инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году она будет немаленькая — больше 6%, — сказал Кудрин.

Он отметил, что отечественная экономика переживает непростой период, по итогам текущего года её падение может составить от 8,8% до 12,4%.

Даже если мы попадём в эту вилку, которая является очень сложной — неопределённости очень большие, — то это кризис, который больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный, — добавил он.

Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence заявили, что России потребуется 10 лет на восстановление экономики до уровня 2021 года на фоне западных санкций. С их прогнозом не согласился депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. В беседе с NEWS.ru он заявил, что отметил, что это можно сделать за два года.