Правительство сообщило о замедлении инфляции в России Минэкономразвития: годовая инфляция в России на 3 июня замедлилась до 17,02 процента

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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02% на 3 июня. Такие данные содержатся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Неделей ранее показатель составлял 17,35%. Таким образом, в годовом выражении инфляция в стране замедляется четвёртую неделю подряд. Данные доклада приводит РИА Новости.

В обзоре министерства отмечается, что в мае текущего года инфляция продолжала замедляться и в помесячном выражении составила 0,12% месяц к месяцу (1,56% месяц к месяцу в апреле). В годовом выражении замедление инфляции наблюдается впервые с декабря 2021 года — до 17,1% (с 17,83% год к году в апреле).

Эксперты отмечают, что на замедление инфляции влияют как сезонные факторы, так и продолжение укрепления рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности. В результате в рамках отчётного месяца на непродуктовые товары в стране наблюдалась дефляция, а рост цен на продовольственные товары замедлился.

В июне тенденция сохранилась — за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 года зафиксирована околонулевая ценовая динамика (минус 0,01% после 0,00% неделей ранее). В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02% год к году, — отметили в Минэкономразвития.

Президент России Владимир Путин 7 июня на совещании по вопросам экономики заявил, что рост цен в России остановился и сейчас инфляция находится на нулевых отметках. Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период. При этом помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам года не будет выше 15%.