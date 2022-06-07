Путин рассказал об уровне инфляции в стране Путин рассказал о нулевой инфляции и остановке роста цен в стране

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Владимир Путин

Рост цен в России остановился, сейчас инфляция находится на нулевых отметках, заявил на совещании по вопросам экономики президент Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, в годовом выражении на 27 мая инфляция составила 17,4%, а начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился.

Сейчас инфляция находится на нулевой отметке, — сказал глава государства.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период. При этом помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам года не будет выше 15%. По его словам, Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд в ближайшие недели. Также он заявил, что нынешний курс рубля является рыночным.