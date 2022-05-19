Орешкин спрогнозировал инфляцию в России по итогам года Помощник президента РФ Максим Орешкин: инфляция по итогам года не превысит 15%

Максим Орешкин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в России по итогам года не будет выше 15%, об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», передаёт ТАСС. По его словам, Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд в ближайшие недели. Также он заявил, что нынешний курс рубля является рыночным.

Инфляция в РФ по итогам года не превысит 15%. Кроме того, российская экономика начнёт восстанавливаться после третьего квартала 2022 года, а снижение ВВП России по итогам года будет гораздо меньше, чем прогнозируется, — отметил Орешкин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что нижняя точка спада экономики РФ придётся на IV квартал 2022 года. По её словам, риски раскручивания инфляционной спирали снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений: люди предполагают, что в дальнейшем цены уже не будут расти так быстро.

Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, в ходе международных санкций заблокирована почти половина от общего объёма госрезервов России — $300 млрд. Однако он заверил, что РФ не откажется от выполнения обязательств по госдолгу и будет погашать его в рублях до разморозки золотовалютных резервов.