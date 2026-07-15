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15 июля 2026 в 13:29

Страховой эксперт рассказал о размерах матпомощи в компании

Страховой эксперт Рыбалкин: размеры матпомощи зависят от компании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Размеры материальной помощи сотрудникам каждая компания определяет самостоятельно, рассказал RT вице-президент страховой компании Виталий Рыбалкин. Он отметил, что такая мера поддержки не входит в систему оплаты труда и не является обязанностью работодателя по Трудовому кодексу.

Основания, размеры и порядок ее предоставления каждая компания определяет самостоятельно, поэтому обратиться с просьбой сотрудник может в любой жизненной ситуации, а вот объем гарантий зависит от того, что закреплено во внутренних документах конкретного работодателя, — рассказал Рыбалкин.

Страховой эксперт подчеркнул, что основанием может стать рождение ребенка, смерть близкого или тяжелая болезнь. По его словам, с 2026 года лимит помощи при рождении ребенка, который не облагается НДФЛ и взносами, увеличится с 50 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ежегодно выплачивать по 20 тыс. рублей на каждого ребенка в День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. По его словам, это будет не просто финансовая поддержка, но и знак, что государство ценит каждую российскую семью.

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