В Эстонии вступили в силу ограничения для непривитых и не болевших ковидом

В Эстонии с 25 октября заработали ограничения для тех, кто не болел COVID-19 и не прошел вакцинацию от инфекции. Соответствующие распоряжения были приняты правительством страны 21 октября и будут действовать как минимум до 10 января 2022 года.

Согласно решению правительства, для тех, кто не перенёс заболевание и не привился от коронавируса, ограничивается допуск на развлекательные и спортивные мероприятия, а также доступ в ряд общественных мест, куда раньше пускали по результатам отрицательного ПЦР-теста. Они не смогут ходить в общественные бани, СПА, бассейны, аквацентры, на конференции, в театры, на концерты и в кино, принимать участие в развлекательных мероприятиях, посещать музеи и выставки, заведения общепита и общественные собрания в закрытых помещениях. Доступ невакцинированных на рабочие места остается в ведении работодателя.

Посещать продуктовые магазины невакцинированным не запретили, но ужесточили требования масочного режима. Так, посетителей без масок перестанут пускать в торговые центры и магазины, а для посещения развлекательных заведений и фитнес-центров на территории ТЦ необходимо предъявить справку о вакцинации или перенесенном заболевании.



По информации Минздрава Эстонии на 24 октября, за сутки выявлено 1282 новых случая заболевания коронавирусом. За все время в стране заразились 183 320 человек. Всего от коронавируса в Эстонии за время пандемии умерли 1469 человек.

Ранее в посольстве Эстонии рассказали, что людям, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», разрешён въезд в страну. Эстонский департамент здоровья разрешил подтверждать свою инфекционную безопасность гражданам разных государств вне зависимости от того, какой вакциной они привились. При этом с момента выработки антител должно пройти не больше года.