Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Эстонию

В посольстве Эстонии рассказали, что людям, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», разрешён въезд в страну, передаёт РИА Новости. Эстонский департамент здоровья разрешил подтверждать свою инфекционную безопасность гражданам разных государств вне зависимости от того, какой вакциной они привились.

Соответствующее решение департамента здоровья Эстонии распространяется на вакцину «Спутник V», — сказали представители посольства в разговоре с журналистами агентства.

До этого департамент здоровья страны разрешил подтверждать свою инфекционную безопасность гражданам разных стран вне зависимости от того, какой вакциной от коронавируса они привились. В Эстонии для вакцинации от коронавируса используются четыре препарата: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

В посольстве также уточнили, что если россиянин завершил полный цикл вакцинации и антитела в его крови достигли максимальных значений, то ему разрешён въезд в государство. Правда, там пояснили, что с момента выработки антител должно пройти не больше года.

Ранее в университете испанской Кордовы были проведены лабораторные исследования «Спутника», которые показали большую эффективность российского препарата по сравнению с аналогами.