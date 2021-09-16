В Испании доказана высокая эффективность вакцины «Спутник V»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о «достижении понимания» Москвой и Каиром по выплатам семьям погибших в крушении самолёта над Синайским полуостровом в 2015 году. В настоящее время прорабатываются конкретные детали осуществления добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в ходе переговоров между представителями РФ и Египта теме материальных выплат близким жертв теракта уделялось особое внимание. В результате предпринятых усилий посольству России в Каире удалось выйти...