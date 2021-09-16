В Испании доказана высокая эффективность вакцины «Спутник V»
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
20:33, 16 сентября 2021
Векторная вакцина «Спутник V»Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency Global Look Press
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Исследование испанских учёных доказало, что против нового «дельта»-штамма коронавируса российская вакцина эффективнее AstraZeneca и Sinopharm. Об этом сообщает La Nacion. Опыты основывались на 309 образцах плазмы крови, которую взяли у людей, прошедших полный курс вакцинации разными препаратами.
В университете испанской Кордовы были проведены лабораторные исследования «Спутника», которые показали большую эффективность российского препарата по сравнению с аналогами.
Согласно исследованию, реализованному в Кордове, вакцина «Спутник V» наиболее эффективна против варианта «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm, — говорится в заявлении коллектива специалистов.
Опыты основывались на 309 образцах плазмы крови, отобранной у людей, прошедших полный курс вакцинации разными лекарственными средствами.
Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы «Спутника V» и до этого болел коронавирусом, — констатировали учёные.
Ранее на острове Окинава в Японии двое скончались после инъекции препарата Moderna. Власти установили, что причиной смерти вакцинированных стали примеси в вакцине. Местное Министерство здравоохранения распорядилось изъять из оборота бракованную партии Moderna.