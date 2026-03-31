В Таллине могут разрешить преподавание на русском из-за острой нехватки учителей, владеющих эстонским на необходимом уровне, сообщила телерадиокомпания ERR. Ожидается, что решение утвердят к началу 2026/27 учебного года.
Отмечается, что инициатива будет охватывать 20 школ, преподавание на русском могут разрешить в седьмых, восьмых и девятых классах. Таллинское горсобрание будет обсуждать предложение на заседании 31 марта.
Ранее стало известно, что концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера отменили в прибалтийских государствах. В материале сказано, что артист подвергся «отмене» после того, как исполнил «Калинку». В частности, выступление было отменено в Вильнюсе.
До этого Россия направила официальные обращения в адрес верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств и в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в связи с дискриминацией русскоязычного населения в Латвии. В Москве призвали Ригу проявить здравый смысл, а профильные институты — дать должную оценку ситуации.