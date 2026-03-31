В Эстонии хотят разрешить преподавание на русском языке по одной причине ERR: в Таллине могут разрешить преподавание на русском из-за нехватки учителей

В Таллине могут разрешить преподавание на русском из-за острой нехватки учителей, владеющих эстонским на необходимом уровне, сообщила телерадиокомпания ERR. Ожидается, что решение утвердят к началу 2026/27 учебного года.

Отмечается, что инициатива будет охватывать 20 школ, преподавание на русском могут разрешить в седьмых, восьмых и девятых классах. Таллинское горсобрание будет обсуждать предложение на заседании 31 марта.

