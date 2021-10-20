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Европа

В ЕС перенесли сроки признания «Спутника V» из-за потерянных документов

09:58, 21 октября 2021
В ЕС перенесли сроки признания «Спутника V» из-за потерянных документов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не сможет одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» до конца года, поскольку часть документов, необходимых для рассмотрения вопроса, потерялась. Одобрение может быть получено в I квартале 2022 года, пишет Reuters.

По данным осведомлённого источника, оснований сомневаться в безопасности и эффективности российской вакцины нет, но у регулирующего органа ЕС всё ещё отсутствуют некоторые данные, необходимые для принятия соответствующего решения. Если они будут получены до конца ноября, решение может быть принято в первом квартале следующего года.

С этими неполными данными у EMA действительно нет материала для вынесения суждения. Они должны решить, что делать, — сказал источник.

Другие источники отмечают, что проверка вакцины затянулась из-за того, что у центра имени Гамалеи не было опыта работы с международным регулятором в области лекарственных средств, а разработчики несколько раз меняли места производства доз вакцины, предназначенной для ЕС. Представитель производителей между тем заявил, что инспекторы ЕМА посетили как минимум два места производства в Ярославской области и не высказали никаких претензий. РФПИ и Минздрав России ситуацию не комментируют.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил о том, что российская сторона политизирует и затягивает процесс признания «Спутника V» в Евросоюзе. В частности, Россия регулярно переносит сроки инспекций, запрашиваемых европейским регулятором.

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