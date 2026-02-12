Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 04:31

В ЕС назвали нарушением повторное включение физлица в санкционный список

Фото: europarl.europa.eu
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд Евросоюза впервые признал незаконным повторное внесение физлица в антироссийский санкционный список, следует из решения суда по делу Майи Токаревой. Орган указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов.

Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза, — говорится в решении суда.

Известно, что Токарева была включена в санкционный список ЕС как лицо, связанное с крупным российским бизнесменом. Европейский суд несколько раз убирал и возвращал фигурантку в список.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран. Также ЕС намерен включить в черный список 42 танкера в рамках нового, 20-го пакета ограничений против России. Под санкции могут подпасть грузинский терминал Кулеви и индонезийский порт Каримун из-за их якобы участия в операциях с российской нефтью.

Также появилась информация, что Евросоюз планирует включить в 20-й пакет санкционных мер против России компанию «Башнефть» и восемь нефтеперерабатывающих предприятий, включая завод в Туапсе. Европейскому бизнесу будет запрещено с ними работать. Также ЕС намерен запретить экспорт товаров в Россию на сумму свыше €360 млн (33 млрд рублей) ежегодно. Также Брюссель хочет ввести квоты на поставки аммиака и его производных.

Евросоюз
санкции
Европа
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ударник известной группы скончался в возрасте 72 лет
Психолог ответила, стоит ли дарить партнеру на 14 Февраля интимные подарки
Самоходка ВСУ в Запорожской области сгорела от удара «Ланцета»
Украинские БПЛА повредили здания и магазины в Тамбовской области
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Мичуринск в Тамбовской области
Терапевт дала ценные советы, как избежать дефицита цинка
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 февраля
Какие анализы сдавать мужчинам после 40, как сохранить потенцию навсегда
Орбан предложил альтернативу вступлению Украины в Евросоюз
Астероид-гигант выбрал 14 февраля для свидания с Землей
В ЕС назвали нарушением повторное включение физлица в санкционный список
Стилист объяснил, как привести в порядок волосы после отпуска на море
«Британия колонизирована»: миллиардер раскрыл положение дел в стране
В небе Ярославля начали действовать ограничения
Макрон сказал, когда кончилась эпоха дешевой энергии для Европы
SHOT сообщил, что украинские БПЛА атаковали российскую область
Песков назвал условие для возвращения WhatsApp в Россию
«Чай вдвоем», хейтеры, обида Клявера: как сейчас живет Стас Костюшкин
Онищенко озвучил среднюю продолжительность жизни в России
Названы страны с самыми низкими ценами на проживание для туристов
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.