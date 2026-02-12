В ЕС назвали нарушением повторное включение физлица в санкционный список

Суд Евросоюза впервые признал незаконным повторное внесение физлица в антироссийский санкционный список, следует из решения суда по делу Майи Токаревой. Орган указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов.

Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза, — говорится в решении суда.

Известно, что Токарева была включена в санкционный список ЕС как лицо, связанное с крупным российским бизнесменом. Европейский суд несколько раз убирал и возвращал фигурантку в список.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран. Также ЕС намерен включить в черный список 42 танкера в рамках нового, 20-го пакета ограничений против России. Под санкции могут подпасть грузинский терминал Кулеви и индонезийский порт Каримун из-за их якобы участия в операциях с российской нефтью.

Также появилась информация, что Евросоюз планирует включить в 20-й пакет санкционных мер против России компанию «Башнефть» и восемь нефтеперерабатывающих предприятий, включая завод в Туапсе. Европейскому бизнесу будет запрещено с ними работать. Также ЕС намерен запретить экспорт товаров в Россию на сумму свыше €360 млн (33 млрд рублей) ежегодно. Также Брюссель хочет ввести квоты на поставки аммиака и его производных.