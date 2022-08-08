В ЕС нашли опасные примеси в поставляемом из Британии газе FT: в ЕС призвали Великобританию принять меры для снижения примесей в экспортируемом газе

Фото: Norbert Fellechner/Global Look Press

Несколько европейских компаний, специализирующихся на поставке энергоресурсов, призвали Великобританию принять меры по снижению опасных химических примесей в газе, который поставляется в страны ЕС, пишет Financial Times (FT). В список компаний, обратившихся к британскому электроэнергетическому и газовому оператору National Grid, попала бельгийская фирма Fluxys, немецкое газовое предприятие Security Energy for Europe (бывшая Gazprom Germania), а также французская EDF. Представители предприятий нашли легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом элементы.

Несмотря на обнаруженные «опасные», «токсичные» и «радиоактивные» вещества, руководство National Grid попросило разрешение у энергорегулятора Ofgem на время увеличить максимально возможные объемы газа, который можно поставить в ЕС через Нидерланды.

Главы энергетической отрасли ЕС сообщил, что наличие твердых веществ в газе — нормальное явление, однако с апреля их содержание в газе увеличилось до огромного количества. В итоге очистка газа от токсичных элементов привела к тому, что система снабжения на европейских предприятиях начала сбоить, что привело к потере 270£ млн (более $326 млн).

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы второй турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Ежесуточно в Европу будет поставляется не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.