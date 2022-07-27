«Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» «Газпром» снизит поставки газа по «Северному потоку» до 20% от максимальной мощности

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы ещё одной турбины снизятся до 20% от максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита начнется с 07:00 мск 27 июля, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что теперь ежесуточно будет поставляться в Европу не более 33 млн кубометров при плановом объёме в 167 млн.

Сокращение поставок по «Северному потоку» уже сказалось на стоимости газа. На бирже 26 июля впервые с начала марта цена преодолела отметку в $2,2 тысячи. Цена на голубое топливо продолжает расти.

Ранее стало известно, что власти Испании и Португалии решили сократить потребления газа на 7%. Такое решение принято после того, как представители Еврокомиссии выступили с предложением снизить потребление энергии до 15% для её экономии.