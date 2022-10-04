В ЕК не исключили возможности отключения электричества в странах ЕС зимой Еврокомиссар Ленарчич допустил возможность отключения электроэнергии в Европе зимой

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Страны Европы готовятся к возможному отключению электроэнергии ближайшей зимой, заявил в беседе с RND европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич. По его словам, члены Еврокомиссии рассматривают два сценария развития событий. Ленарчич утверждает, что если поставка энергоносителей приостановится полностью, Европа будет жить за счет резервных накоплений.

Отключение электроэнергии вполне возможно. Мы работаем над двумя мыслимыми сценариями: если небольшое происшествие, такое как отключение электроэнергии, затронет только одно или небольшое количество государств-членов, другие государства ЕС могут через нас поставлять генераторы электроэнергии. <...> Если же пострадает большое количество стран, так что странам ЕС пришлось бы ограничить свои поставки экстренной помощи, мы в состоянии удовлетворить потребности из нашего стратегического резерва, — уверяет еврокомиссар.

Он отметил, что в 2021 году в Словении и Хорватии в результате природных катаклизмов были повреждены местные электросети. Благодаря продуманной взаимной системе поддержки из стран Евросоюза в тот же день были направлены топливо и электрогенераторы. Подобный механизм может быть применен и в ближайшую зиму.

4 сентября стало известно, что уровень заполнения газовых хранилищ в Германии составил 85%. Тем самым страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток».

Ранее сообщалось, что десять стран Евросоюза заполнили подземные газовые хранилища сверх целевого уровня в 80%. Речь идет о Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции. Всего ПГХ в ЕС имеют 18 стран.