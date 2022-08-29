Стало известно, сколько стран ЕС заполнили газовые хранилища Десять стран Евросоюза заполнили подземные хранилища газа выше целевого уровня

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Десять стран Евросоюза заполнили подземные газовые хранилища (ПГХ) сверх целевого уровня в 80%, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Речь идет о Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции. Всего ПГХ в ЕС имеют 18 стран.

Уточняется, что в августе хранилища заполняются примерно на 0,38% в сутки, при этом среднее пятилетнее значение — 0,35%. Издание приводит расчеты, согласно которым ЕС достигнет заполненности ПХГ на 80% к концу августа и на 90% — в 20-х числах сентября, если высокие цены на газ не нарушат темпы закачки.

Правила, согласно которым хранилища должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%, Евросоюз утвердил в связи с развернувшимся энергетическим кризисом.

В минувшую пятницу, 26 августа, цены фьючерсов на газ в Европе превысили $3400 за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ценовой рекорд в $3892 за килокуб был достигнут 7 марта на фоне опасений запрета на импорт российских энергоносителей.