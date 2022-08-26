Цена газа в Европе превысила $3400 за тысячу кубометров

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Цены фьючерсов на газ в Европе в пятницу, 26 августа, превысили $3400 за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Ценовой рекорд в $3892 за килокуб был достигнут 7 марта на фоне опасений запрета на импорт российских энергоносителей.

Торги открыли на уровне $3213,2 килокуб (-2,3%), а по состоянию на 17.04 мск цены возросли на 4,8%, составив уже $3448,4 за тысячу кубометров. Уточняется, что динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — $3290,2, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Сутками ранее биржевая стоимость газа в Европе достигла €315 за один МВт-ч, обновив мартовский ценовой рекорд. В переводе на американскую валюту показатели превысили 3300$ за одну тысячу кубометров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что лишь на первый взгляд потери европейцев из-за трех дней приостановки «Северного потока» выглядят небольшими. В сутки по трубопроводу прокачивается около 33 млн кубометров газа, а в той же Германии за этот срок потребляют порядка 250 млн кубометров, пояснил он.