Цена газа в Европе превысила 3300$ за тысячу кубометров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевая стоимость газа в Европе достигла €315 за один МВт-ч, обновив мартовский ценовой рекорд, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В переводе на американскую валюту показатели превышают 3300$ за одну тысячу кубометров.

Стоит отметить, что стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Голландии выросла до $3 238,5 за одну тысячу кубометров, или €312,61 за МВт-ч.

В последние дни цена газа в Европе активно растет. Утром 25 августа его стоимость превысила отметку $3200 за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.

Несколькими днями ранее цена на газ достигла $2861,6 за 1 тысячу кубометров, что стало рекордным показателем за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Подорожание топлива было вызвано сообщением «Газпрома» о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября в связи с плановым техобслуживанием турбины на компрессорной станции «Портовая»

Ценовой рекорд в $3892 на газовые фьючерсы в Европе был зафиксирован 7 марта, тогда расчетная цена по итогам дня составила $2560,7 за тысячу кубометров.