Названы потери Европы из-за остановки «Северного потока» на три дня Аналитик Юшков: по «Северному потоку» прокачивается около 33 млн кубометров газа в сутки

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что лишь на первый взгляд потери европейцев из-за трех дней приостановки «Северного потока» выглядят небольшими. В сутки по трубопроводу прокачивается около 33 млн кубометров газа, а в той же Германии за этот срок потребляют порядка 250 млн кубометров, пояснил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Однако во время профилактических работ «Газпром» может обнаружить какие-либо поломки, считает эксперт. И в случае невозобновления прокачки газа в намеченные сроки, это может привести к серьезному скачку цен на голубое топливо. Так, цены стали расти лишь на новости о трехдневной паузе, отметил Юшков. По его словам, до этого хранилища исправно заполнялись, а газ дешевел (почти до $2000 за тысячу кубометров).

Получается, «Газпром», держит рынок в тонусе. И вот они, пожалуйста, выше трех тысяч, — подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что в последние дни цена газа в Европе активно растет. Утром 25 августа биржевая стоимость газа в Европе достигла €315 за один МВт-ч, обновив мартовский ценовой рекорд, об этом свидетельствовали данные лондонской биржи ICE. В переводе на американскую валюту показатели превышают 3300$ за одну тысячу кубометров.