В ЕК осудили слежку за людьми с помощью программ для смартфонов

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Прагу осудила слежку за людьми с помощью израильской шпионской программы для смартфонов. Её слова приводит ТАСС.

Глава ЕК отметила, что подобные действия противоречат всем правилам Евросоюза.

У нас свобода печати, свобода высказываний. Если это происходило, то это совершенно недопустимо, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее СМИ со ссылкой на информацию базирующейся во Франции НПО Forbidden Stories сообщили, что страны Запада широко используют израильскую шпионскую программу для мобильных телефонов с целью слежки за людьми. Она велась, в частности, за политиками, журналистами и адвокатами и носила «массированный характер». Для слежки использовалась внедряемая дистанционно шпионская программа Pegasus, разработанная израильской компанией NSO Group.

Ранее стало известно, что Агентство национальной безопасности США (NSA) установило слежку за журналистом Такером Карлсоном, который запланировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире собственной программы на Fox News. Карлсон рассказал, что никому не говорил о своих планах, кроме исполнительного продюсера.