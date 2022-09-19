В Донецке сообщили о гибели 13 человек из-за удара ВСУ по центру города Мэр Донецка: 13 человек погибли при ударе по площади Бакинских Комиссаров

Фото: dan-news.info

В результате украинского обстрела в Донецке погибли 13 мирных жителей, сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ВСУ нанесли удары по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе.

По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан, — написал Кулемзин.

Информация о числе раненных в результате обстрела уточняется.

Недавно штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранен 68-летний репортер венесуэльского телеканала TeleSUR. Также под ударами погибли четыре человека, еще семь получили ранения.

Массированные обстрелы Донецка начались утром 17 августа. Мэр города заявлял, что в результате нанесения ударов по Ворошиловскому району Донецка со стороны ВСУ погибли по меньшей мере четыре человека. Глава города также сообщил, что из-за обстрелов многочисленные повреждения получила местная контактная сеть. В местах обстрелов обнаружили осколки от снарядов гаубицы CAESAR.