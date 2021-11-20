В ДНР заявили, что подверглись обстрелу со стороны Украины

Украинская сторона выпустила снаряды по территории ДНР. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его словам, обстрел был зафиксирован в направлении города Ясиноватая, который с 2014 года контролируется самопровозглашённой Донецкой народной республикой, передаёт РИА Новости.

В 8.35 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении города Ясиноватая. Выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра, — уточнил представитель ведомства.

По его сведениям, в результате обстрела в городе Ясиноватая оказалась повреждённой пожарная часть и цех машиностроительного завода.

По предварительным данным, имеются повреждения здания пожарной части и цеха Ясиноватского машиностроительного завода, — заключил представитель ведомства.

В понедельник, 15 ноября, стало известно, что Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Правительству необходимо будет в течение месяца принять ряд мер, которые бы смягчили условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В частности, товары оттуда должны принимать участие в госзакупках наравне с российскими, следует из указа главы государства.

Вслед за принятием документа бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что указ российского лидера Владимира Путина об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР является пощёчиной всем, кто искал мирного урегулирования в регионе.