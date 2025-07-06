Таксист помог правоохранителям поймать дезертиров в ДНР

Водитель такси в ДНР помог силовикам задержать троих дезертиров, передает Telegram-канал Baza. Согласно предоставленной информации, один из беглых военнослужащих погиб при задержании. Остальных солдат правоохранителям удалось поймать.

Взявший подозрительных пассажиров таксист вызвал полицию, которая оперативно приехала на место и заблокировала авто. Один из молодых людей смог выбраться из такси и пытался сбежать, не реагируя на предупредительные выстрелы в воздух. Он был застрелен огнем на поражение. Остальных задержали. При проверке оказалось, что дезертиры прибыли в зону СВО из мест лишения свободы.

Ранее стало известно о гибели 31-летнего дезертира при задержании в Калининграде. По информации журналистов, полицейские попытались задержать беглого военнослужащего, который до этого участвовал в разбойном нападении, вблизи садоводства «Лето». Однако мужчина открыл огонь по силовикам из травматического пистолета и получил три пули в ходе ответного огня со стороны правоохранителей. Врачи не смогли спасти дезертира.