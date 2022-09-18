ВСУ при обстреле Еленовки убили пленного украинского солдата Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели военнопленного после обстрелов ВСУ колонии в Еленовке

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В результате обстрелов украинскими военными тюремной колонии в Еленовке погиб один человек, сообщает штаб теробороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Украинские боевики при обстреле Еленовки убили 1 и ранили 4 военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен с позиций ВСУ в Новомихайловке с применением артиллерии НАТО калибра 155 мм. Жителей ДНР призвали не выходить из дома без необходимости.

7 сентября заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о том, что группа по расследованию инцидента в СИЗО Еленовки сформирована. В Донбасс она должна была отправиться в ближайшие дни.

Создание миссии по расследованию обстрела СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке генсек ООН Антониу Гутерриш анонсировал 3 сентября. Он отметил, что с просьбой расследовать инцидент к нему обратились и Украина, и Россия.

Серия взрывов в СИЗО Еленовки Волновахского района Донецкой области произошла 29 июля. Россия заявила, что изолятор подвергся обстрелу РСЗО HIMARS со стороны Украины.

Ранее территориальная оборона ДНР сообщила, что ВСУ обстреляли Макеевскую исправительную колонию. В результате пострадали три человека, один из них умер от ран.