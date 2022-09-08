В ООН сформировали группу расследования инцидента в СИЗО Еленовки

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло сообщила о том, что группа по расследованию инцидента в СИЗО Еленовки сформирована. В Донбасс она отправится в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

В ближайшие дни в Еленовку должна отправиться миссия по установлению фактов для расследования инцидента, произошедшего 29 июля, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Еще от 75 до 130 получили ранения, — сообщила ДиКарло.

Возглавит миссию Карлос Альберто душ Сантуш Крус. Сопровождать его будет опытная группа старших должностных лиц и экспертов. По словам ДиКарло, миссия должна будет иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу, «иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам».

Создание миссии по расследованию обстрела СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке генсек ООН Антониу Гутерриш анонсировал 3 сентября. Он отметил, что с просьбой расследовать инцидент к нему обратились и Украина, и Россия.

Серия взрывов в СИЗО Еленовки Волновахского района Донецкой области произошла 29 июля. Россия заявила, что изолятор подвергся обстрелу РСЗО HIMARS со стороны Украины.

Ранее территориальная оборона ДНР сообщила, что ВСУ обстреляли Макеевскую исправительную колонию. В результате пострадали три человека, один из них умер от ран.