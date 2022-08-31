В ДНР обвинили ВСУ в ударе по Макеевской исправительной колонии

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Три человека получили ранения в среду в результате обстрела Макеевской исправительной колонии украинскими военными, такое заявление опубликовано в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Один из пострадавших при обстреле умер от ран.

ВФУ (вооруженные формирования Украины — NEWS.ru) нанесли удар по Макеевской исправительной колонии, ранены трое осужденных, — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о разрушениях нет. В связи с новыми обстрелами в штабе рекомендовали жителям лишний раз не выходить на улицу.

Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

В конце июля Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки в ДНР. По информации российского военного ведомства, в результате погибли и получили ранения больше сотни украинских солдат. Травмы также получили восемь сотрудников учреждения.

Позднее ООН объявила о создании миссии для установления обстоятельств обстрела. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он рассчитывает, что в рамках данной программы Россия и Украина будут сотрудничать с представителями ООН. Чиновник подчеркнул, что в данный момент сотрудники организации разрабатывают условия работы миссии.