В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ из поставленной НАТО установки Caesar

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Caesar

Вооруженные силы Украины использовали поставленную НАТО французскую установку Caesar при обстрелах жилых кварталов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его данным, в последние дни Киев активно атакует город.

Обстрел жилых кварталов Донецка противник снова совершил из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибра 155 мм, которая поставляется на Украину странами НАТО, — говорится в сообщении.

Максимальная дальность стрельбы установки (САУ) Caesar составляет 42 километра. Ведение огня из нее было зафиксировано 9 июня, тогда в ходе атаки погибла одна женщина, ещё два человека были ранены.

Ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна практически израсходовала все имеющиеся запасы артиллерийских боеприпасов. По его словам, сейчас у ВСУ осталось по одному орудию против 15 российских.