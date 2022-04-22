Макрон заявил о поставке Украине самоходных артустановок «Цезарь»

Париж направит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь» (Caesar), сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest-France. При этом он не уточнил, какое именно количество этой техники будет поставлено Киеву. Решение было принято совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Мы последовательно поставляем соответствующее оборудование, от [противотанковых снарядов] Milan до [установок] Caesar. Я считаю, мы должны и дальше следовать по этому пути. Не пересекая красную линию, которая состоит в том, чтобы не оказаться стороной конфликта, — пояснил французский лидер.

Однако он не сообщил, в каком объёме планируются поставки техники. До этого момента Франция не раскрывала содержания своих военных поставок в Киев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.

Заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь также отметил, что не следует направлять тяжёлые вооружения ФРГ на Украину, поскольку они необходимы немецкой армии. Он отметил, что отправив боевые машины пехоты (БМП) типа Marder на службу в ВСУ, ФРГ лишится возможности участвовать в боевой группе Словакии и реагировать на непредвиденные обстоятельства.