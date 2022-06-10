На Украине заявили, что израсходовали почти все боеприпасы Представитель разведки Украины: страна почти полностью израсходовала боеприпасы

Фото: Министерство обороны Украины

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что его страна практически израсходовала все имевшиеся запасы артиллерийских боеприпасов, пишет британская газета Guardian. По его словам, теперь Киеву остается только рассчитывать на новые поставки оружия со стороны Запада. Скибицкий подчеркнул, что украинские войска сейчас сильно проигрывают с точки зрения артиллерии.

Мы почти израсходовали все наши артиллерийские боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра, — заявил Скибицкий.

Он отметил, что успехи украинской армии теперь полностью зависят от того, сколько оружия западные страны решат поставить на Украину. По его словам, сейчас у ВСУ осталось по одному орудию против 15 российских. Скибицкий считает, что Запад дал его стране примерно 10% собственных запасов.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли значительное число солдат в ходе боев за Золотое. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР. Союзными силами была уничтожена военная техника, а также разгромлены батальоны противника.