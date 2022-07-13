Пушилин ответил на вопрос о сроках казни иностранных наемников Пушилин: конкретной даты исполнения приговора по иностранным наемникам пока нет

Фото: dan-news.info

Денис Пушилин

Конкретной даты исполнения приговора по осужденным наемникам в ДНР пока нет, заявил глава республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что законодательство ДНР позволяет вынести по данному вопросу непубличное решение и не предавать его огласке, передает РИА Новости.

Конкретной даты исполнения приговора по наемникам нет, закон это не предусматривает, решение будет непубличное, огласке не подлежит, — сказал Пушилин.

Глава республики также отметил, что смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. Он добавил, что сейчас ожидается решение суда. 12 июля Пушилин подписал указ об отмене моратория на исполнение смертных приговоров.

В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Отец одного из осужденных обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил посодействовать в помиловании сына.