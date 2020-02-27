Медики Дании сообщили о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране. Инфицированным оказался мужчина, который недавно вернулся с отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.
В настоящее время заболевший находится на домашнем карантине,
По последним данным, жертвами нового типа коронавируса стали более 2800 человек, заразились свыше 82 тысяч человек.
Накануне о первых случаях заражения коронавирусом COVID-19 сообщили в Грузии и Норвегии. По данным Минздрава Грузии, заболевший гражданин Грузии вернулся из Ирана транзитом через Азербайджан. Также несколько десятков человек с подозрением на болезнь изолированы в больницах и карантинных зонах. В Норвегии анализы подтвердили наличие инфекции у мужчины, который недавно вернулся из Китая, писал NEWS.ru.
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