https://static.news.ru/photo/928bf81e-592b-11ea-9398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Медики Дании сообщили о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране. Инфицированным оказался мужчина, который недавно вернулся с отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.

В настоящее время заболевший находится на домашнем карантине, пишет Reuters.

По последним данным, жертвами нового типа коронавируса стали более 2800 человек, заразились свыше 82 тысяч человек.

Накануне о первых случаях заражения коронавирусом COVID-19 сообщили в Грузии и Норвегии. По данным Минздрава Грузии, заболевший гражданин Грузии вернулся из Ирана транзитом через Азербайджан. Также несколько десятков человек с подозрением на болезнь изолированы в больницах и карантинных зонах. В Норвегии анализы подтвердили наличие инфекции у мужчины, который недавно вернулся из Китая, писал NEWS.ru.