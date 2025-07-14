НАТО обвинили в использовании датского «нейтрального» острова против России Посол Барбин: НАТО использует Борнхольм как форпост на Балтике против России

НАТО все чаще использует датский остров Борнхольм как форпост на Балтике против РФ, заявил в беседе с РИА Новости российский посол в Дании Владимир Барбин. По его словам, милитаризация проводится под предлогом «российской угрозы», хотя у РФ никогда не было агрессивных планов в отношении Дании.

Милитаризация Борнхольма осуществляется сегодня под фальшивым предлогом необходимости защиты острова от «российской угрозы», хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании. Борнхольм стал все чаще использоваться как форпост НАТО на Балтике против России, — сказал дипломат.

Остров не был местом военных приготовлений даже в годы холодной войны. Борнхольм способствовал стабильности в Балтийском море. Но сейчас к патрулированию воздушного пространства острова привлекаются самолеты Альянса, подчеркнул Барбин.

В воздушном пространстве Борнхольма укрывались от перехвата истребителями ВКС России совершавшие полеты в направлении Калининграда и Петербурга американские стратегические бомбардировщики, посетовал глава дипмиссии. На острове регулярно проходят совместные с США учения, которые в том числе включают развертывание РСЗО HIMARS, указал дипломат.

В 2023 и 2024 годах на учениях отработана переброска по воздуху и развертывание пусковых установок Mk.70 ракетного комплекса Typhon. Они приспособлены к запускам ракет разных типов, в том числе крылатых ракет «Томагавк», которые могут нести ядерные боевые части.

Дания предоставила территорию Борнхольма для таких провокационных военных мероприятий в условиях действия российского моратория на развертывание ракет средней дальности в Европе, — заключил Барбин.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Североатлантический альянс пытается ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе. По его словам, из-за действий НАТО военно-политическая обстановка в регионе серьезно осложнилась. В частности, усилились риски эскалации, отметил Корчунов. Он напомнил, что все страны региона обязаны действовать в соответствии с нормами международного морского права.