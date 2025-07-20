Западный эксперт указал на роль Прибалтики в антироссийской кампании в СМИ Эксперт ОБСЕ Боссхард: прибалтийские страны провоцируют конфликт НАТО с Россией

Западные СМИ распространяют выдумки о причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море в связи со стремлением прибалтийских республик показать готовность стать полем битвы между НАТО и РФ, заявил в беседе с ТАСС эксперт ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Он обвинил прибалтийские страны в провокации конфликта НАТО с Россией.

Боссхард указал на нежелание восточноевропейских стран, в частности Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, направлять свои войска на Украину. По его словам, они не желают распространения конфликта на свои территории.

Единственные страны, которые, похоже, готовы к этому, — это прибалтийские республики. Поэтому именно здесь необходимо начать подготовку НАТО к наступлению на Россию, и эту подготовку необходимо оправдать, — сказал экс-подполковник.

Ранее стало известно, что Польша и страны Прибалтики массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений, заявляя о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. Утверждается, что в Литве говорят об угрозе столкновения уже в 2028 году и выделяют сотни миллионов евро на минные поля, бункеры и оборонительные рубежи.