В Cредиземноморье зафиксировали несколько сотен землетрясений В Европейско-Средиземноморском регионе зафиксировано более 540 землетрясений за два дня

Фото: Caglar Ozkay/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние два дня в Европейско-Средиземноморском регионе зафиксировано более 540 землетрясений, сообщает европейский аналитический центр emsc-csem.org. Самые крупные и разрушительные из них произошли в Турции 6 февраля.

Сегодня сейсмологический центр сообщает о землетрясениях на юге и в центральной части Турции магнитудой до 5 по шкале Рихтера. Также толчки зафиксированы в Аргентине, Тайване, на Курильских островах, Филиппинах и в Индонезии.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Пострадала также соседняя Сирия.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 4775 человек. Как утверждает вице-президент Турции Фуат Октай, катастрофа унесла жизни 3419 жителя страны, кроме этого, 20 534 человека получили различные травмы. Сирийские власти сообщили, что при землетрясении погибли 1356 человек, 3419 жителей были ранены.

Геофизик Сергей Пулинец ранее заявил, что в Турции после сильнейшего землетрясения возможны новые подземные толчки магнитудой 6,0, но с каждым днем их сила будет уменьшаться. По его словам, всего Ближнего Востока эта ситуация не коснется, так как такие крупные землетрясения происходят очень редко. В самой же Турции подземные толчки разной степени активности могут наблюдаться в течение недели.