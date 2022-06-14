В Чехии удивились планам властей «поддержать замыслы» Польши на Украине Аналитик Вейгл: Чехия поддержала планы Варшавы создать польско-украинскую Речь Посполитую

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Прага, Чехия

Власти Чехии поддерживают вероятные «планы» Варшавы создать «новую польско-украинскую Речь Посполитую». В Праге на удивление рьяно вмешались в эту историю, заявил исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл в статье, опубликованной изданием iDNES.cz.

Аналитик подчеркнул, что в Варшаве хотят воспользоваться возможностью, чтобы восстановить исторические позиции на Украине. Однако Чехия в последние годы отдавала предпочтение отношениям с Германией и Австрией. А в Берлине и Вене занимают более взвешенную позицию в оценке конфликта на Украине.

И вдруг правительство Чехии, на удивление, рьяно берёт на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Чёрного моря, — считает Вейгл.

По его мнению, Чехия должна поменять свою политику, для завершения конфликта следует искать компромисс. Тем более, что выиграть в затяжном конфликте Киеву «будет сложно, если вообще возможно», отметил аналитик.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Визит польского президента в Киев и его выступление в Раде свидетельствуют о новом направлении строительства великой Польши, которой надоело быть в Европе исключительно «рычащей мышью». Лозунг польских реваншистов «Помним Вильно, помним Львов!» начинает медленно материализоваться.