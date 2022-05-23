Речь Посполитая 2.0 Польше надоело быть «рычащей мышью»

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой / Фото president.gov.ua

Визит польского президента в Киев и его выступление перед остатками (оппозиция фактически официально запрещена) экзальтированной Рады свидетельствуют о новом направлении строительства великой Польши, которой надоело быть в Европе исключительно «рычащей мышью». Лозунг польских реваншистов «Помним Вильно, помним Львов!» начинает медленно материализоваться.

Слезливые излияния Владимира Зеленского о поляках и украинцах как о едином народе невольно заставляют вспомнить слова героя Николая Гоголя о тех украинцах, для «которых паскудная милость польского магната, что желтым чеботом своим бьет их в морду», дороже всякого братства. На деле же положение об особом статусе польских граждан на Украине означает, что нынешние власти Незалежной отдают свой суверенитет на откуп полякам не за понюшку табака. Это прямое нарушение конституции страны, но кто в экстазе слияния с панами это вспомнит? Нынешняя украинская верхушка истерично ищет пути собственного сохранения.

Современная же Польша, которую давно одолевают демоны соблазна восстановления своей мини-империи, не имея, например, в отличие от Германии, свободных средств, которые можно было бы реально вложить в украинскую экономику, действует, что называется, явочным порядком. Фактически теперь Речь Посполитая получает рычаг прямого воздействия на ситуацию на Украине. Причем лучшей иллюстрацией наметившихся процессов может служить информация о якобы уже появившихся на украинской территории нескольких польских батальонах, оснащенных, естественно, американским оружием, которым поляки умеют пользоваться. Правда, высаживающиеся на Украине польские войска теряют «зонтик» пятой статьи Договора о НАТО, гарантирующей коллективную поддержку Блока, но пока Варшаву это не слишком волнует. Она готова и Североатлантический альянс шантажировать перспективой глобальной войны в Европе.

Словом, предварительная договоренность двухмесячной давности между Владимиром Зеленским и Ярославом Качиньским о вводе на Украину как бы натовских миротворцев, состоящих в основном из польских военнослужащих, начинает реализовываться. Потому и появилась рискованная шутка, что Польша не зря говорит о скором вступлении Украины в Европейский союз, поскольку имеет в виду только ту часть украинской территории, которую собирается поглотить. То бишь аннексировать так называемые восточные кресы — пять областей на западе своей соседки. А может, и не только их. Заявления президента Анджея Дуды о несуществующей границе между Польшей и Украиной может толковаться очень широко.

president.gov.ua

Не следует думать, что такой поворот устраивает все украинские элиты, которые благоразумно напоминают о «черной странице» в украинской истории. Так называемой Руине. Когда после смерти Богдана Хмельницкого его неудачливые наследники во главе с его же сыном Юрием метались между тогдашними центрами силы — Русью, Польшей и Крымом, не зная, кому выгоднее отдаться. Все это привело к невиданному разорению страны.

Теперь опять будут говорить о великой сделке по разделу нынешней Украины между несколькими заинтересованными странами. Притом что нынешний киевский режим готов хоть сейчас ввести в стране внешнее управление.

Кстати, если теоретически допустить, что фокус с Украиной полякам удастся, то надо ли уже начинать беспокоиться Литве, на Вильнюсский край которой идеологические наследники шляхты также разевают свой роток?